В тюрьму по делу актера Мэттью Перри могут попасть несколько человек. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

Как сообщает инсайдер, в расследовании произошла утечка данных. «Со дня на день» будут предъявлены обвинения. Виновным в смерти актера грозит до четырех лет лишения свободы за распространение запрещенных веществ.

«Это расследование длится уже долгое время, и происходят явно преднамеренные утечки данных. Анонимные источники в правоохранительных органах не сливают информацию, если они не намерены предъявить обвинение», — заявил инсайдер.

О смерти актера стало известно осенью 2023 года. В его крови нашли большое содержание наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что у звезды «Друзей» Мэттью Перри оставалось более 1,5 млн долларов на личном счету в банке. Подробности читайте в этой новости.

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