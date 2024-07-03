У звезды «Друзей» Мэттью Перри оставалось более 1,5 млн долларов на личном счету в банке

Более 1,5 млн долларов хранилось на личном банковском счету актера, звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри на момент его смерти.

Как сообщила People Magazine одна из доверенных артиста Лиза Фергюсон, она подала документ об инвентаризации и оценке. Он показал, что что на момент смерти у актера было 1 596 914 долларов на его личном банковском счете.

Активы находились на трасте Alvy Singer Living, судя по всему, названном в честь персонажа Вуди Аллена из фильма «Энни Холл». Четыре месяца назад стало известно, что в завещании указано, что большинство имущества было передано в траст. Издание, впрочем, отмечает, что Перри, возможно, имел и другие активы, которые не были включены в этот отчет.

Родители актера Джон Перри и Сюзан Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая возлюбленная Рейчел Данн были внесены в документ в качестве бенефициаров. Отдельно Перри указал, что дети не будут иметь права на доступ к имуществу. Стоит отметить, что актер не имел детей и, вероятно, речь идет о тех, кто мог родиться без его ведома.

54-летний Мэттью Перри утонул в джакузи 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Как выяснилось позднее, это произошло под воздействием кетамина.

Как стало известно ранее в июне, актриса Брук Мюллер была допрошена по делу о смерти актера, и, возможно, она станет подозреваемой. Дома у актрисы прошли обыски, у нее изъяли компьютер и телефоны. По версии следствия, именно Мюллер принесла в дом Перри наркотики.