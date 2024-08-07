У 20-летнего сына Анджелины Джоли рот был «полон крови» после ДТП. Об этом сообщает зарубежное издание ET online.

20-летний Пакс угодил в ДТП. Он врезался на электровелосипеде в авто. Авария произошла по вине юноши, который не соблюдал положенную дистанцию. Свидетельница сообщила, что после столкновения Пакс отлетел в сторону и рухнул на землю. Женщина осмотрела потерпевшего, у которого была кровоточащая рана на голове. Также, по ее словам, у сына актрисы рот был «полон крови». После ДТП Пакс провел неделю в реанимации.

Ранее Брэд Питт «обезумел от ужаса» и обвинил Анджелину Джоли в ДТП 20-летнего сына. Известно, что актера не пускают проведать Пакса. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певицу Дженнифер Лопес раскритиковали из-за сумки за 6 млн рублей от Hermes. Многие отметили, что Лопес держит в руках «годовую зарплату» человека.