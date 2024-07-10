В Швейцарии зафиксировали землетрясение из-за концерта Тейлор Свифт

Концерт американской певицы Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясения в швейцарском городе Цюрих. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны.

Уточняется, что на выступлении артистки присутствовало 50 тысяч человек, и их одновременный восторг и прыжки были зафиксированы на восьми сейсмических станциях вокруг футбольного стадиона «Летцигрунд». Самый пик колебаний пришелся приблизительно на 19:00 (20:00 мск) — сразу после появления звезды на сцене.

Служба подчеркнула, что ранее другие крупные шоу или футбольные матчи оставляли похожие следы на сейсмических данных.

Ранее сообщалось, что немецкий город Гельзенкирхен переименуют в честь Тейлор Свифт на время ее концертов. Известно, что певица даст три выступления подряд на 70-тысячном стадионе, многие из зрителей приедут из других населенных пунктов.

Также мы писали, что Тейлор Свифт впервые вывела на сцену своего возлюбленного.