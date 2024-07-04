Немецкий город переименуют в честь певицы Тейлор Свифт

Город Гельзенкирхен на западе Германии временно переименуют в Свифткирхен в честь американской певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Подобное решение связано со скорым визитом знаменитости в рамках мирового турне Eras Tour. Знак с новым названием уже установили в центре города. В ближайшее время несколько аналогичных табличек должно появиться в многолюдных местах Гельзенкирхена.

Переименовать город предложила местная школьница Алешани Вестхофф. Девочка написала петицию, на которую обратила внимание мэр Карин Вельге. Глава города поддержала инициативу, посчитав ее отличной.

Уточняется, что концерты Тейлор Свифт в Гельзенкирхене пройдут с 17 по 19 июля. Исполнительница даст три концерта подряд на 70-тысячном стадионе, многие из зрителей приедут из других населенных пунктов.

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