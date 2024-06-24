«Самое безумное событие»: Тейлор Свифт впервые вывела на сцену своего возлюбленного

На днях певица Тейлор Свифт выступила с концертом в Лондоне в рамках своего тура The Eras Tour. Внимание поклонников привлекло то, что артистка впервые вывела на сцену своего возлюбленного, футболиста Трэвиса Келси. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец» и публикует кадры со знаменитостями.

21 июня Тейлор Свифт выступила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках своего большого тура The Eras Tour. Во время концерта певица пригласила на сцену своего бойфренда Трэвиса Келси. Это стало первым совместным появлением пары на сцене после официального объявления об отношениях.

Футболист присоединился к артистке во время исполнения песни «I Сan Вo It With A Broken Heart». Трэвис Келси появился на сцене в смокинге и цилиндре. Во время номера спортсмен взял Тейлор Свифт на руки и отнес ее на красный диван в центре сцены. Он также танцевал вместе с возлюбленной и поддерживал ее во время шоу.

Поклонники знаменитости остались в восторге от неожиданного появления ее бойфренда на сцене.

«Если бы мне сказали год назад, что Трэвис Келси будет на сцене с Тейлор Свифт, я бы не поверил», «Вы понимаете, что выход Трэвиса на сцену с Тейлор в Лондоне — это буквально самое безумное и символичное событие?» — пишут пользователи Сети.

Примечательно, что на шоу Тейлор Свифт в Лондоне были замечены и другие знаменитости: модель Кара Делевинь и актрисы Сальма Хайек и Никола Кофлан. Также концерт певицы посетили члены королевской семьи — принц Уильям и его дети, 10-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи. В личном блоге артистка опубликовала совместный снимок с принцем Уэльским и его детьми, а также с возлюбленным.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, почему принц Уильям пришел на концерт Тейлор Свифт без онкобольной Кейт Миддлтон.