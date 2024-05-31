В Шотландии бездомных выселили из Эдинбурга ради концертов Тейлор Свифт

Власти города Эдинбург в Шотландии перевезли бездомных в другие города на такси из-за концертов американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает BBC.

Исполнительница даст три концерта на эдинбургском стадионе «Маррифилд» с 7 по 9 июня. В городе должно собраться огромное количество зрителей, которые активно снимают жилье на время визита звезды. Благотворительная организация Shelter Scotland сообщила, что из-за выступления Тейлор Свифт бездомные стали «прямыми конкурентами» туристам, которым также нужны отели. Общественники охарактеризовали решение властей как «вопиющую несправедливость».

В свою очередь городской совет Эдинбурга заверил, что работает с пострадавшими, дабы найти подходящее альтернативное жилье. Уточняется, что бездомных отправляют на такси в Абердин, Глазго и Ньюкасл.

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