Mash: американский рэпер Канье Уэст получил аванс за концерт в Москве

Американский рэпер Канье Уэст может выступить на концерте в Москве 8 июня. Артист уже якобы получил аванс, сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжении издания появился договор на московский концерт артиста с подписью, очень похожей на автограф возлюбленной рэпера Бьянки Цензори — именно она отвечает за дела Уэста.

Если все условия договора будут выполнены, артист приедет в Москву и привезет команду из 25 человек. Организаторы концерта, согласно райдеру, должны оформить визы и прочие документы. Обязательное условие — первый класс в самолете и пятизвездочный отель на всех. Рэперу необходима обязательная охрана и постоянное авто для поездок.

В контракте указано, что концерт состоится в любую погоду, но может быть отменен, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора. Канье имеет право аннулировать договоренности без объяснения причин, но не позже, чем за 30 дней до мероприятия.

Договор подписан 7 мая. Концерт должен состояться 8 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Рэпер получил аванс через компанию, зарегистрированную в Лос-Анджелесе. В случае отмены выступления деньги останутся у Канье.

После новостей о выступлении рэпера в Москве глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг информацию о приезде Канье Уэста в Россию.