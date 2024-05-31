Еще одна дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта отказалась от фамилии отца

Дочь актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта официально подала документы об отказе от фамилии отца. Шайло отреклась от родителя в день 18-летия. Об этом сообщил таблоид TMZ.

Источнику стало известно, что 27 мая девушка подготовила заявление, чтобы избавиться от фамилии Питт. Шайло планирует отныне использовать только фамилию матери — Джоли. По информации СМИ, решение по этому вопросу будет дано в ближайшее время.

Отметим, что до Шайло от фамилии Бреда отказалась другая его дочь – Вивьен. На афише «Аутсайдеры» она подписалась просто Вивьен Джоли. Но официально никаких заявлений сделано не было.

Между тем, другие информаторы говорили о том, что бойкот Вивьен отцу Шайло не поддерживала и отмечала, что переживает за отца. Почему 18-летняя девушка изменила позицию — неизвестно.

Напомним, что все шестеро детей актеров проживают с матерью после развода родителей. Документы на расторжение брака Джоли подала еще в 2016 году, но официально процесс завершился только в 2019 году.

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