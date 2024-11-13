В Сети осудили 38-летнюю Меган Фокс после новости о четвертой беременности

В Сети раскритиковали 38-летнюю Меган Фокс после новости о четвертой беременности. Фолловеры назвали отношения актрисы и музыканта нестабильными.

Меган Фокс состоит в отношениях с Колсоном Бейкером. В прошлом году актриса разорвала с ним помолвку, пожаловавшись на проблемы в их союзе. Более того, музыкант был замечен в употреблении запрещенных веществ. Вспомнив непростые взаимоотношения знаменитостей, подписчики раскритиковали Фокс, забеременевшую от музыканта.

«Тот факт, что Меган Фокс беременна после постоянных разрывов с ним, выше моего понимания», — написал пользователь Сети.

Фолловеры убеждены, что актриса застряла в «токсичных отношениях». Также они обеспокоены будущим ребенка из-за нестабильности его отца.

Отметим, что сама актриса не реагировала на нападки в Сети.

Ранее бывший муж Меган Фокс отреагировал на новость о беременности актрисы. Подробности читайте в этой новости.

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