29-летняя Бьянка Цензори вышла в магазин в ажурных колготках и коротком платье. Кадры знаменитости публикует зарубежное издание TMZ.

Вернувшись в Лос-Анджелес, Цензори решила заняться обустройством дома. Бьянку застали во время похода по магазинам в смелом образе. Она надела жемчужное платье и белые ажурные колготки, которые в тренде не первый сезон.

Примечательно, что пользователи Сети не оценили наряд знаменитости, назвав его непристойным.

«По ее меркам это очень скромно! Более удивительной была бы новость, если бы она была полностью одета. Почему ее не обвиняют в непристойном поведении?» — написали фолловеры.

К слову, прогулка по магазинам оказалась весьма успешной: сотрудники гипермаркета загрузили в авто Бьянки множество коробок и 4 пакета с кухонными приборами.

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Также сообщалось, что семья Бьянки Цензори обиделась на модель из-за вымышленного расставания с Канье Уэстом.