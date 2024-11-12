Бывший муж Меган Фокс отреагировал на новость о беременности актрисы

Накануне 38-летняя актриса Меган Фокс объявила о четвертой беременности. Звезда фильма «Трансформеры» ждет ребенка от певца Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK). На новость уже отреагировал бывший муж знаменитости Брайан Остин Грин. Актер порадовался за экс-супругу и пожелал паре счастья. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к артисту.

11 ноября Меган Фокс поделилась в личном блоге новостью о том, что она ждет ребенка от Колсона Бэйкера. Актриса опубликовала в соцсети два фото: на первом она позировала с округлившимся животом, а на втором — показывает положительный тест на беременность. Брайан Остин Грин уже отреагировал на новость и пожелал бывшей жене всего наилучшего.

«Брайан знает, какой замечательной матерью она была и остается для их детей, и он не думает, что это как-то изменится, когда она родит Колсону еще одного ребенка», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника издания, актер узнал об «интересном» положении экс-возлюбленной раньше других и воспринял новость «спокойно».

«Он встретит нового ребенка Меган, когда тот появится на свет, без лишних переживаний. Брайан не собирается использовать этот замечательный момент в их жизни, чтобы потешить свое эго. Он знал об этом еще до того, как об этом узнал весь мир. Брайан спокойно к этому относится», — заявил источник.

Брайан Остин Грин готов во всем поддержать Меган Фокс и ее возлюбленного, однако он не собирается давать паре советы по воспитанию детей.

«Он будет рад за Меган и Колсона и ни в чем им не помешает», — отметил собеседник издания.

Напомним, артисты состояли в браке с 2010 по 2021 год. У Меган Фокс и Брайана Остина Грина трое сыновей: 12-летний Ноа Шеннон, 10-летний Боди Рэнсом и 8-летний Джорни Ривер. С 2020 года актриса встречается с Machine Gun Kelly. В 2022 году пара объявила о помолвке.

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