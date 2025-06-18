В семье обладательницы премии «Грэмми» случилось горе: что произошло

Американская певица Ариана Гранде сообщила о потери близкого человека. У исполнительницы умерла бабушка.

О смерти родственницы 31-летняя исполнительница рассказала на своей страничке в соцсети. Марджори «Нонна» Гранде мирно скончалась в своем доме в окружении родных и близких.

Ариана призналась, что члены семьи «опустошены» после ухода Марджори. Бабушка обладательницы премии «Грэмми» прожила 99 лет.

В ноябре прошлого года артистка привела бабушку на просмотр мюзикла «Злая: сказка о ведьме Запада» со своим участием.

Напомним, Ариану Гранде впервые номинировали на «Оскар» за роль в мюзикле. Артистка отметила это событие вместе с молодым человеком в платье за 7,1 тыс. долларовВ се.

Ранее мы писали о смерти мамы певицы Согдианы Ларисы Федоринской. О кончине родительницы артистка сообщила в социальных сетях.