Певица Ариана Гранде отметила номинацию на «Оскар» в платье за 7,1 тыс. долларов

Американская певица Ариана Гранде отпраздновала свою первую в карьере номинацию на премию «Оскар». Подробности приводит газета The Daily Mail.

Исполнительница и ее молодой человек Итан Слейтер провели вечер четверга в Лондоне — они вышли из студии и уехали отдыхать. На Гранде было бледно-розовое атласное платье-корсет Schiaparelli, которое на сайте модного дома продается по цене около 7,1 тыс. долларов. Его отличительная особенность — пояс с полосатой строчкой, который подчеркивал стройную фигуру Гранде и контрастировал с более объемными короткими рукавами и длинной юбкой, доходившей до щиколоток. Ее кавалер оделся более просто — в штаны, кеды и свитер.

Ранее в тот же день стало известно, что Гранде вошла в список претендентов на премию «Оскар» — она поборется за заветную статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана». Американская киноакадемия высоко оценила ее роль в фильме «Злая» — там артистка играет волшебницу Глинду.

На прошлой неделе писатель Стивен Кинг призвал отменить вручение премии «Оскар» из-за пожаров в США. Он считает, что проведение мероприятия невозможно, пока близ Лос-Анджелеса полыхает огонь.