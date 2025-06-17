«Я буду очень скучать, мамуль»: в семье певицы Согдианы случилось горе

Накануне 41-летняя певица Согдиана (настоящее имя Оксана Нечитайло) сообщила скорбную новость. Умерла мама исполнительницы Лариса Федоринская.

Согдиана рассказала, что ее мама ушла из жизни в социальных сетях. Певица посвятила родительнице трогательные слова.

«Казалось, что она всегда все сможет преодолеть и что она будет всегда… Я буду очень скучать, мамуль», — написала участница «Фабрики звезд».

В комментариях артистку поддержали подписчики и коллеги по цеху.

«Невероятно красивая мама! Примите мои искренние соболезнования… Царствия Небесного»; «Вот в кого вы такая красавица. Очень красивая! Соболезную», — отметили они.

Соболезнования Согдиане также выразили Виктория Дайнеко, Александр Киреев и другие звезды. Артистка переживает непростой период в жизни: две недели назад умерла ее педагог Дилара Омонуллаева, у которой Оксана училась девять лет.

Напомним, в прошлом году Нечитайло решила развестись с третьим мужем Максимом Жерновым. Она не уточняла, что стало причиной их разрыва.