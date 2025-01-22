В Москве выступит работавший с Канье Уэстом рэпер Desiigner

Американский рэпер Desiigner (настоящее имя Сидни Ройел Селби-третий) выступит в Москве. Соответствующая информация появилась в соцсетях проекта AVG.

Выступление 27-летнего артиста состоится в столичном пространстве TAU 21 февраля. Уточняется, что американец станет хедлайнером вечеринки AVG.

Мировую славу Desiigner получил после своего хита Panda, который вышел в 2016 году. Тогда рэпер Канье Уэст позаимствовал куплет из композиции Desiigner и включил в свой альбом «The Life of Pablo». Desiigner также успел посотрудничать с такими мировыми звездами, как Travis Scott, Gucci Mane, Pusha T и другими.

Ранее мы писали, что Канье Уэст запустит женскую линию своего бренда Yeezy. Музыкант заверил, что созданная им продукция будет передовой, вследствие чего другим брендам есть чего бояться.

Также сообщалось, что Канье Уэст впервые за долгое время воссоединился с детьми от модели Ким Кардашьян.