Канье Уэст запустит женскую линию одежды

Популярный американский рэпер Канье Уэст сообщил о запуске женской линии своего бренда Yeezy. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

В публикации музыкант обратился к коллегам. Исполнитель заверил, что созданная им продукция будет передовой, вследствие чего другим брендам есть чего бояться.

«Все, кто создает одежду, но не работает в Yeezy, будьте начеку. Никакие корпорации больше не могут использовать мою платформу и меня ради своих целей, при этом игнорируя мое видение», – написал рэпер.

Кроме того, артист выложил снимки первого предмета из его женской коллекции – откровенное черное боди с экстремально высокой талией на тонких бретелях.

Напомним, главным дизайнером бренда Yeezy в настоящее время является россиянин Гоша Рубчинский. После его прихода компания артиста выпускала несколько линеек одежды с надписями на русском языке — например, футболки, на которых есть обращение к известному бренду спортивной одежды Adidas.

Ранее мы писали, что Канье Уэст заработал 3 млн долларов за сутки на продаже резиновых тапочек.