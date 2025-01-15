Канье Уэст впервые за долгое время воссоединился с детьми

Популярный американский рэпер Канье Уэст впервые за долгое время встретился с детьми от модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

Накануне папарацци «поймали» 47-летнего музыканта с девятилетним Сейнтом, шестилетней Чикаго и пятилетним Псалмом в магазине 7-Eleven в Токио. Артиста и его наследников засняли, когда те выходили из супермаркета с пакетами. Рэпер был одет в черное худи, куртку, треники и кроссовки. Уэст всячески пытался скрыться с помощью капюшона.

«Черный фургон подъехал, и внезапно дети вбежали внутрь магазина, а Канье последовал за ними, пытаясь спрятаться с помощью капюшона. Дети скупали все — у них было два пакета, наполненных всякими леденцами и снеками», — поделился очевидец.

Ранее стало известно, что Канье Уэст боится возвращаться в США из-за дела P. Diddy.

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