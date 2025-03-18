В Москве с хлебом и солью встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры из аэропорта. На них россиянки с хлебом и солью встретили прилетевшего турецкого актера. Джан прибыл в Россию ради презентации нового сериала «Эль Турко», в котором исполнил главную роль. Закрытый показ состоится 19 марта в кинотеатре «Октябрь».

По информации источника, артист заселился в отель на Тверской улице. Он наиболее известен по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

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