Звезда «Великолепного века» снова прилетел в Россию: устроил фотосессию в меховой шапке
© Balkis Press/ABACA/Abaca/East News
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию для участия в двух концертах. Он устроил фотосессию в шапке-ушанке в заснеженном лесу и поделился кадрами в соцсетях.
Знаменитость часто бывает в РФ, участвует в проектах и с радостью общается с поклонниками. На днях Бурак снова прилетел в рамках киноконцерта «Музыка турецких сериалов». В прошлый раз выступление актера было принято с восторгом, поэтому проект решили повторить.
Сначала звезда «Великолепного века» 9 февраля побывал в Альметьевске. Он снялся в фотосессии в длинном пуховике и шапке-ушанке. Вечером актер был в синем костюме в полоску и фотографировался с фанатами в зале. Об этом сообщает Kp.ru.
На следующий день Бурак отправился в Москву. На концерте будут звучать композиции из различных сериалов, в том числе «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный» и др. Разговаривать со звездой на сцене будет ведущий Иван Чуйков.
Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приехала в Москву. Актриса расстроилась, что не смогла увидеть снег.