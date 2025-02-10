Звезда «Великолепного века» снова прилетел в Россию: устроил фотосессию в меховой шапке

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию для участия в двух концертах. Он устроил фотосессию в шапке-ушанке в заснеженном лесу и поделился кадрами в соцсетях.

Знаменитость часто бывает в РФ, участвует в проектах и с радостью общается с поклонниками. На днях Бурак снова прилетел в рамках киноконцерта «Музыка турецких сериалов». В прошлый раз выступление актера было принято с восторгом, поэтому проект решили повторить.

Сначала звезда «Великолепного века» 9 февраля побывал в Альметьевске. Он снялся в фотосессии в длинном пуховике и шапке-ушанке. Вечером актер был в синем костюме в полоску и фотографировался с фанатами в зале. Об этом сообщает Kp.ru.