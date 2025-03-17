Виктория Бекхэм решила стать миллиардером с помощью 14-летней дочери Харпер

Жена британского футболиста Дэвида Бекхэма и известная предпринимательница Виктория Бекхэм надеется, что ее дочь Харпер сможет добиться мировой славы и повторить успех Кайли Дженнер. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, Виктория надеется использовать свои бренды одежды и косметики, а также предстоящий сериал Netflix, посвященный ее жизни, чтобы «представить миру» свою 13-летнюю дочь. В Кайли Дженнер, сестре Ким Кардашьян, она видит идеал, к которому Харпер должна стремиться.

«Похоже, Бекхэм дергает за все ниточки, чтобы сделать свою дочь знаменитой. Виктория рассматривает реалити-шоу как наилучший способ добиться мирового признания для Харпер — и хочет стать миллиардершей», — рассказывают источники.

Напомним — состояние Дженнер, с раннего детства принимавшей участие в шоу «Семейство Кардашьян», в 21 год насчитывало уже около 900 млн долларов. Большую часть из них она заработала на косметике и рекламе. Харпер Бекхэм сейчас неполных 14 лет.

При всем при этом она до сих пор не имеет даже страницы в социальных сетях — весь контент с ее участием публикуется матерью.