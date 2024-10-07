В Москве отменили концерт турецкого актера Бурака Озчивита: названа причина
© Balkis Press/ABACA/Abaca/East News
Концерт в Москве турецкого актера Бурака Озчивита перенесли на февраль. Об этом сообщает ТАСС.
10 октября в Москве должен был состояться концерт турецкого актера, известного по ролям в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Однако, как сообщает источник, мероприятие отменили и перенесли на февраль 2025 года из-за изменений в графике артиста.
«Московский концерт Бурака Озчивита перенесен в связи с изменением графика артиста на 10 февраля 2025 года в Кремлевский дворец», — пишет источник.
На данный момент представители актера не комментировали новость о переносе концерта.
Ранее турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что надеется на большую роль в «Елках 12». Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри после слухов о разводе.