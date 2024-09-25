Турецкий актер Бурак Озчивит заговорил о новых съемках в России

Турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что надеется на большую роль в «Елках 12». Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Бурак Озчивит сыграл в продолжении комедии «Елки». Как выяснилось, съемки новой части совпали со съемками турецкого проекта. Из-за этого его роль в «Елках 11» получилась небольшой. Бурак намекнул, что создатели комедии не планируют останавливаться на одиннадцатой части. Он выразил надежду на то, что в продолжении российской комедии ему достанется больше экранного времени.

«Так как у меня были свои съемки в Турции, мне досталась короткая роль», — высказался актер.

Ранее кинокритик Роман Григорьев оценил шансы российского проекта с участием Бурака. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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