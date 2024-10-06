«У них не все так гладко»: Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри после слухов о разводе

Супруга принца Гарри Меган Маркл посетила светское мероприятие без мужа. Герцогиня Сассекская вышла в свет в откровенном наряде после слухов о разводе. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Накануне Меган Маркл появилась на гала-концерте Детской больницы Лос-Анджелеса и привлекла всеобщее внимание эффектным образом. Жена принца Гарри надела алое платье Carolina Herrera с глубоким декольте и обнаженными плечами, дополнив образ красными босоножками на каблуках. Знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза, а ее волосы уложили мягкими волнами.

Герцогиня Сассекская уверенно держалась перед камерами и была в хорошем настроении, несмотря на продолжающиеся слухи о проблемах в браке с принцем Гарри.

Пользователи Сети стали обсуждать выход Меган Маркл в платье, в котором она уже появлялась ранее на гала-вечере в Нью-Йорке в 2021 году. Многие отметили, что жена принца Гарри выглядит роскошно, но обратили внимание на то, что она посетила концерт без супруга.

«Сияет как кинозвезда, словно весь вечер в ее честь», «Странно видеть ее без мужа. Неужели у них не все так гладко?» — написали в Сети.

Напомним, в последнее время в окружении знаменитой пары все чаще говорят о разладе в их отношениях. По информации источников, Меган Маркл и принц Гарри отдалились друг от друга, поэтому супруги стали появляться на мероприятиях по отдельности, а недавно наследник британского короля в одиночестве отправился в тур по трем странам, включая Нью-Йорк, Лондон и Лесото. Также сообщалось, что герцогиня пропустила благотворительное мероприятие, на которое она должна была пойти вместе с мужем, что снова подогрело слухи о разводе пары.

Принц Гарри и Меган Маркл состоят в браке с 2018 года. У супругов двое детей — 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри прилетел в Лондон без Меган Маркл после сообщений о разводе.