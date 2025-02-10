В Индии полиция прервала уличный концерт Эда Ширана

Индийская полиция остановила уличное выступление британского певца Эда Ширана в городе Бангалор. Об этом пишет The Guardian.

По информации источника, музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Внезапно к нему подошел сотрудник полиции и выключил микрофон. Правоохранители пояснили, что организаторам выступления было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно слишком оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — цитирует The Guardian представителя полиции.

Позднее певец сообщил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Напомним, Эд Ширан является кавалером ордена Британской империи за вклад в области музыки и благотворительности, четырехкратным лауреатом «Грэмми».

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