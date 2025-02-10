Грубо нарушила традицию: Тейлор Свифт освистали на Супербоуле

Певицу Тейлор Свифт освистали на ежегодном чемпионате по американскому футболу под названием Супербоул. Как сообщает зарубежный портал Page Six, зрители были недовольны тем, что артистка и ее бойфренд Трэвис Келси нарушили традицию перед важным матчем. В итоге команда спортсмена «Канзас-Сити Чифс» проиграла.

Исполнительница появилась на одном из важнейших мероприятий и ее показали на главном экране. Тейлор была рада, но вдруг услышала свист и крики болельщиков. Она не поняла, что происходит. После стало известно, что это означало.

Как оказалось, Тейлор поужинала с любимым Келси накануне чемпиона. А у спортсменов есть важная примета, которую они соблюдают. Она гласит, что перед игрой футболисты не должны видеться со своими женами или девушками, иначе команда проиграет. Так и произошло, что еще больше разозлило поклонников.

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«Я люблю тебя! Не слушай этих хулиганов», – написала она.

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