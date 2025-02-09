«Меня отвергли»: Хейли Бибер сделала неожиданное заявление и подогрела слухи о расставании с Джастином

Хейли Бибер подогрела слухи о расставании с Джастином, опубликовав странный снимок в личном блоге.

На протяжении уже нескольких месяцев распространяются слухи о проблемах, которык возникли в отношениях Джастина Бибера и его супруги. Многие поклонники даже предполагают, что звездная пара решила развестись.

Кроме того, инсайдеры ранее сообщали, что модель задумалась о расставании с певцом из-за его тяжелого состояния на фоне скандала с P. Diddy: на публике он выглядит и ведет себя довольно странно, а дома закрывается в комнатах и не разговаривает с женой.

Накануне модель опубликовала в социальных сетях кадры, среди которых оказалась картинка со странной надписью, из-за чего поклонники Джастина и Хейли начали волноваться. На подозрительном снимке было написано: «Я несовершенна. Меня отвергли. У меня все еще есть предназначение».

Не все подписчики модели поддержали ее. Многие посчитали странным данный поступок: вместо того, чтобы помочь своему мужу, она делится провокационными публикациями в интернете: «Брак страдает, а муж явно нездоров, так что, пожалуй, буду постоянно публиковать в соцсетях горячие селфи и загадочные сообщения, чтобы общественность их расшифровывала», «Пожалуйста, проработайте свои проблемы за закрытыми дверями, вместо того, чтобы публиковать двусмысленные посты для привлечения внимания», «Либо заткнитесь, либо прямо скажите, какие у вас проблемы».

Ранее мы писали о том, что внешний вид Джастина Бибера после слухов о нервном срыве напугал поклонников.