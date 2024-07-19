В Германии полицейские задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

В Германии сотрудники полиции задержали гражданина США, угрожавшего в соцсетях убить певицу Тейлор Свифт. Об этом пишет издание Bild.

По информации источника, у 34-летнего американца был билет на первое шоу исполнительницы на стадионе «Фельтинс-Арена» в городе Гельзенкирхен на западе Германии. Организаторы концерта знали, что мужчина угрожает артистке и ее партнеру в соцсетях, и предупредили о его появлении местных правоохранителей.

Злоумышленника задержали при попытке входа по билету. По постановлению суда мужчина будет находиться под стражей до 20 июля включительно.

Уточняется, что на выступлении Свифт присутствовало порядка 60 тысяч человек. В Гельзенкирхене певица даст еще два концепта в рамках своего тура Eras Tour - они состоятся 18 и 19 июля.

Ранее мы писали, что в Швейцарии зафиксировали землетрясение из-за концерта Тейлор Свифт.

Также сообщалось, что немецкий город переименуют в честь Тейлор Свифт.