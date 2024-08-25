«В Европе вас казнят»: Илон Маск высмеял Францию за арест Павла Дурова

Илон Маск высмеял арест Павла Дурова.

Американский миллиардер отреагировал на известие о задержании российского предпринимателя во Франции. Маск прокомментировал у себя в социальной сети X (бывший Twitter) данную новость, подчеркнув, что арест Дурова является убедительной рекламой первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу.

Кроме того Илон высмеял Европу за то, что к 2030 году там начнут накладывать арест на человека даже в том случае, если он оценит на просторах Интернета запрещенную для страны шутку.

«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — заявил Маск у себя в блоге.

24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, так как французские правоохранительные органы подозревают его причастным к преступлениям, совершаемым через платформу Telegram, включая мошенничество. Российского предпринимателя заключили под стражу до предъявления обвинений, которое произойдет 25 августа.

Ранее мы писали о том, что политик Владимир Жириновский предсказал возможный арест Павла Дурова.

Также сообщалось, что известно о задержании Павла Дурова во Франции.