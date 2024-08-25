«Сколько времени надо еще шляться по заграницам?»: Жириновский предсказал возможный арест Дурова

В 2018 году основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский обращался к предпринимателю Павлу Дурову. Политик призывал основателя Telegram вернуться из-за границы в Россию.

Видео с обращением Жириновского опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Владимир Сипягин.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — говорил лидер ЛДПР пять лет назад.

Жириновский также отметил, что Дуров является практически «русским Цукербергом».

39-летнего предпринимателя задержали во Франции, как только он приземлился в аэропорту Парижа на частном самолете. Власти страны хотят контролировать созданный им мессенджер. В связи с этим программисту могут быть предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других. В Госдуме российских властей попросили помочь основателю Telegram.