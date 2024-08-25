«Сейчас его нужно вытаскивать»: что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Российского миллиардера Павла Дурова арестовали 24 августа во Франции. 39-летнего основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщает издание BFMTV и ряд других местных СМИ.

Бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад пояснил, что основная причина задержания бизнесмена — желание властей страны контролировать созданный им мессенджер. Из-за этого правоохранители могут предъявить ему обвинения сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других.

В 2021 году программист получил французское гражданство, поэтому он не подлежит обмену или экстрадиции.

По данным местных СМИ, Дуров знал, что на него выписан ордер, но, тем не менее, он все равно прилетел во Францию.

Журналист телеканала LCI Сирил Амурский написал в соцсетях, что Дуров грозит до 20 лет колонии в связи с предъявленными ему обвинениями. Он предположил, что бизнесмен вынужденно остановился во Франции из-за нехватки топлива.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал российских властей помочь предпринимателю.

«Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, рассказала, почему он не женился на ней. По словам женщины, бизнесмен опасался раздела имущества.