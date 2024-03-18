В Букингемском дворце ответили на сообщения в СМИ и соцсетях о смерти Карла III

Букингемский дворец дал официальный комментарий после появления сообщений в СМИ и соцсетях о смерти короля Карл III. Представитель сообщил, что он продолжает выполнять обязанности.

Комментарий приводит Пятый канал.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», - сообщили во дворце.

Напомним, информация о смерти распространилась после публикации фотографии, которая, якобы, представляла собой официальный документ дворца. При этом британская пресса не давала сообщений о смерти. В британском посольстве в Москве также опровергли сообщения о кончине короля.

В феврале у британского кроля диагностировали рак. Часть обязанностей взяла на себя супруга. При этом появлялась новость о подготовке в Великобритании к смерти Карла III. Соответствующий план назывался «Менайский мост»: он описывал, где проведут похороны и что будет в течение 10 дней после случившегося.

Известно, что Карл III занял пост в мае 2023 года. Это случилось после смерти матери - Елизаветы II.

Одновременно с болезнью короля сообщалось о проблемах со здоровьем у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Подробнее читайте здесь.