В Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III. Об этом сообщает ИА Регнум.

Правительство Великобритании разработало специальный план на случай смерти короля Карла III. Британские таблоиды сообщают, что документ называется «Менайский мост». В нем расписан четкий план о том, кто сообщает о смерти короля, как проходят похороны и что будет происходить в течение 10 дней после случившегося.

Журналисты указали, что название «Менайский мост» выбрали не случайно — план назвали в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.

Отметим, что это не первый план, который руководство Британии готовит на случай смерти монарха. Так, во время похорон Елизаветы II была организована операция под названием «Лондонский мост».

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