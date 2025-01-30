Уже выбрала имя: Леди Гага готовится стать мамой

Певица Леди Гага заявила, что готова родить от возлюбленного Майкла Полански. Об этом сообщает Elle.

В новом интервью артистка сообщила, что готова стать мамой. Как выяснилось, решение Леди Гаги поддержал и ее возлюбленный. Пара уже давно обсудила пополнение в семье и даже выбрала имя для ребенка.

«Мы хотим позволить нашим детям стать теми, кем они должны стать. Мы не собираемся указывать им, что они должны думать, есть, во что верить. Они должны понять сами, кем являются на самом деле», — высказалась артистка.

Знаменитость мечтает, что к 40 годам родит нескольких детей.

Напомним, артистка начала отношения с предпринимателем в конце 2019. Тогда их впервые засняли за празднованием Нового года. Пара подтвердила отношения в феврале 2020, опубликовав совместный снимок.

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