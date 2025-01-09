Леди Гага показала внешность после смены имиджа

38-летняя артистка предстала на опубликованном фото, лежа на спине на покрытом травой участке. Знаменитость надела серый лонгслив, нанесла на губы розовый блеск и подчеркнула ресницы черной тушью.

В то же время исполнительница распустила окрашенные в блонд и гладко уложенные волосы. Вдобавок певица показала обесцвеченные брови.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую основал Шон Паркер, сооснователь Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее участниц группы SEREBRO заподозрили в плагиате песни Леди Гаги.

Также сообщалось, что Леди Гага расстроена из-за низких рейтингов второй части «Джокера».