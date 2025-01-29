Внучка Елизаветы II родила дочь весом 2 кг раньше срока

Внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис родила дочь весом 2 кг раньше срока. Об этом пишет Daily Star.

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями во второй раз. У влюбленных родилась наследница, которую назвали в честь богини – Афина Элизабет Роуз.

«На прошлой неделе в нашей жизни появилась малышка Афина. Она крошечная и абсолютно идеальная. Мы все уже без ума от нее. Наши сердца переполнены любовью к тебе, малышка Афина», — написал Эдоардо Мапелли-Моцци в своем микроблоге.

Информатор рассказал, что внучка Елизаветы II родила ребенка весом всего 2 кг. Роды прошли значительно раньше срока.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци сообщили о помолвке в сентябре 2019 года. Через девять месяцев, в июле 2020 года, старшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, узаконила свои отношения с итальянским аристократом. В день свадьбы Беатрис надела винтажное платье Елизаветы II, в котором бывшая королева Великобритании неоднократно появлялась на публике в 1960-х. В сентябре 2021 года у Беатрис и Эдоардо появилась дочь, которую они назвали Сиенной Элизабет Мапелли-Моцци.

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