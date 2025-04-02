Уилл Смит вновь спровоцировал слухи о новом романе

39-летняя исполнительница опубликовала в соцсетях фото, на котором довольно недвусмысленно проводит время с артистом. Судя по снимку, у знаменитостей могло быть свидание. При этом Мартинес предпочла не оставлять каких-либо подписей под кадром.

Уилл Смит был женат дважды. С первой женой, владелицей компании по вопросам здоровой кожи Sheree Elizabeth LLC Шери Зампино, актер прожил три года. В семье родился сын Уиллард Кристофер Смит III.

Второй избранницей звезды стала актриса Джада Пинкетт-Смит. Уилл и Джада имеют двоих детей: сына Джейдена Кристофера Сайера и дочь Уиллоу Камиллу Рейн. В октябре 2023 года Смиты признались, что не живут вместе уже семь лет. В браке они состоят уже 26 лет.

В начале 2025-го Уилла Смита впервые поймали на флирте в соцсетях с Индией Мартинес.

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