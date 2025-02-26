Уилла Смита поймали на флирте с молодой певицей после расставания с женой

Голливудского актера Уилла Смита поймали на флирте в соцсетях с певицей Индией Мартинес, которая на 17 лет младше него. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что впервые фанаты заподозрили 56-летнего Смитта в романе с 39-летней Мартинес после исполнения новой совместной песни First Love на церемонии вручения премии Premio Lo Nuestro. Выяснилось, что незадолго до этого звезды делали друг другу намеки в социальных сетях. Романтический сингл они выпустили в День святого Валентина.

Смит сообщил о выходе песни в своем микроблоге. В ролике он рисовал маркером красное сердце на стекле. В подписи к треку он заявил, что работа посвящена Дню влюбленных. В комментариях к посту Мартинес написала: «Мы как двое детей, влюбленных впервые».

Через два дня Мартинес отреагировала на другой пост Смита, в котором он сказал: «Вот каково это, когда химия не имеет себе равных». Мартинес ответила: «Ой!» Каждое обращение к актеру она дополняла эмодзи в виде сердца. Вдобавок она называла Смита своим особенным Купидоном у себя на странице. Звезды комментировали друг у друга не только те публикации, которые были посвящены совместной композиции. Артисты довольно активно общаются в Сети, на что и обратили внимание пользователи.

Напомним, в октябре 2023 года жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит рассказала, что уже семь лет не живет с актером, несмотря на отсутствие официального развода. От Джады у актера появилось двое детей — сын Джейден и дочь Уиллоу.

Незадолго до этого появились новости об отношениях Уилла Смита с женой.