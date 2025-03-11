Уилл Смит поправился и вызвал насмешки со стороны коллег по Голливуду
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Американский актер и шоумен Уилл Смит набрал лишние килограммы и фрустрировал многих своих знакомых по Голливуду. Об этом сообщает Radar Online.
Отмечается, что звезда «Людей в черном» увеличился в размерах довольно сильно — в первую очередь на фоне стресса. Однако наиболее резкую волну критики в свой адрес он получил после недавнего выступления в Майами. На сцене он «неловко» танцевал с певицей Индией Мартинес и «выставлял напоказ выпирающий из штанов живот».
«Он пытался выглядеть уместным, но выглядел просто толстым, старым и совершенно неуместным», — приводит портал слова источника, знакомого с оценкой ситуации.
При этом сам Смит своего пополнения не отрицает — он открыто признает, что семья называет его «Толстяком».
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