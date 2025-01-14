Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил

Американский исполнитель Канье Уэст опубликовал в социальных сетях крайне пикантный снимок своей жены Бьянки Цензори, известной любовью к оголениям на грани. И быстро его удалил.

На фотографии не видно ни лица, ни каких-либо других частей тела девушки — весь кадр занимает ее внушительных размеров бюст и плоский живот. Грудь и зона бикини прикрыто тем, что репортеры газеты The Daily Mail уже успели окрестить «самым маленьким купальником в мире».

Не так давно Канье и его супруга угодили в грандиозный скандал в Венеции — их сняли во время прогулки на катере. На быстро разлетевшихся по Сети кадрах рэпер сидит на палубе, а Бьянка находится прямо перед ним, уткнувшись головой между его ног. При этом ягодицы Уэста были странным образом обнажены.

После общественного резонанса компания Venezia Turismo Motoscafi, которая сдала лодку в аренду паре, заявила, что Уэст и Цензори отныне внесены в черный список клиентов.

Ранее мы писали о том, что Цензори вышла в магазин в ажурных колготках и коротком платье.