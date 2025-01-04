Ударила по лицу и запястью: бывший помощник Ники Минаж обвинил ее в физическом насилии

Экс-помощник Ники Минаж обвинил ее в избиении, заявив, что та ударила его и угрожала своим мужем, осужденным за попытку изнасилования. Подробности приводит Rolling Stone.

Бывший менеджер американской рэперши обвинил ее в насилии. Брэндон Джован Гаретт подал на артистку иск, в котором говорится о том, что Минаж применила к нему физическую силу в апреле прошлого года.

Оказалось, что конфликт между певицей и ее бывшем помощником произошел после концерта в Детройте: Ники разозлилась, когда узнала о том, что Брэндон отказался выполнять ее просьбу самостоятельно, после чего обратился за помощью к другой девушке.

После скандала певица не смогла сдержать эмоций и назвала Гаретта «ходячим трупом», чью жизнь она в миг сможет разрушить.

«Ты сошел с ума, поручив ему забрать мои медицинские рецепты? Ты не в своем уме? Если бы мой муж был здесь, он бы выбил тебе зубы», — заявила Минаж, по словам пострадавшего.

После криков рэперша стукнула со свей силы помощника по лицу, «заставив его голову откинуться назад». Кроме того, Ники сильно ударила его по правому запястью так, чтобы можно было выбить документы из рук.

После ссоры Брэндон спрятался в туалете, где просидел до четырех утра, а после обратился за помощью в полицию. Теперь он требует возмещения ущерба за причиненный эмоциональный и физический вред.

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