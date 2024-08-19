Рэперша Ники Минаж через суд доказала, что она не сумасшедшая наркоманка

Рэперша Ники Минаж выиграла в суде против блогерши Марли Грин, публично назвавшей ее сумасшедшей и обвинившей в злоупотреблении запрещенными веществами. Теперь исполнительница ждет извинений. Об этом сообщает Daily Mail.

Таблоиду стало известно, что правосудие встало на сторону 41-летней артистки. Утверждения второй стороны признали клеветой. Теперь обидчица Ники должна попросить у нее прощения за распространение ложных сведений. Кроме того, ей запрещено писать и говорить о том, что рэперша делает что-то незаконное. Если блогерша нарушит мирное соглашение, то ей придется выплатить 50 тысяч долларов. Запрет распространяется и на сына певицы.

Напомним, что скандал вокруг Минаж разгорелся еще несколько лет назад. Марли Грин заявила, что она употребляет наркотики и в принципе является сумасшедшей. Также она указывала на то, что ее наследник может вырасти таким же. Не желая терпеть нападки, рэперша решила обратиться в суд.

Сама Ники Минаж свою победу пока никак не прокомментировала.

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