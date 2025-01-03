«Больше не увидите меня в кино»: Том Холланд объяснил, почему готов бросить актерскую карьеру
© Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Том Холланд объяснил, при каких условиях завершит актерскую карьерe и высказался об отцовстве.
28-летний исполнитель главной роли в «Человек-паук» рассказал о своих планах на будущее, признавшись, что он готов оставить актерскую карьеру после рождения детей ради семьи. Кроме того, Холланд отметил, что публичная жизнь дается ему крайне непросто.
«Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Я сосредоточусь на гольфе и отцовстве. Просто исчезну с радаров», — поделился Том в беседе с журналом Men’s Health.
Также голливудская звезда поделилась, что уже более двух лет не употребляет спиртные напитки, так как стремится соблюдать здоровый образ жизни.
«Я довольно решительный человек. Если я что-то решил, то иду к своей цели. Я очень опирался на близких: семью, друзей, старых и новых коллег, а также на людей, которых знаю. И на тех, которые также ведут трезвый образ жизни», — разоткровенничался актер.
Ранее мы писали о том, что Том Холланд рассказал о совместных съемках с возлюбленной Зендеей.
Также сообщалось, что Бритни Спирс прокомментировала новые отношения бывшего супруга.