«Больше не увидите меня в кино»: Том Холланд объяснил, почему готов бросить актерскую карьеру

Том Холланд объяснил, при каких условиях завершит актерскую карьерe и высказался об отцовстве.

28-летний исполнитель главной роли в «Человек-паук» рассказал о своих планах на будущее, признавшись, что он готов оставить актерскую карьеру после рождения детей ради семьи. Кроме того, Холланд отметил, что публичная жизнь дается ему крайне непросто.

«Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Я сосредоточусь на гольфе и отцовстве. Просто исчезну с радаров», — поделился Том в беседе с журналом Men’s Health.

Также голливудская звезда поделилась, что уже более двух лет не употребляет спиртные напитки, так как стремится соблюдать здоровый образ жизни.

«Я довольно решительный человек. Если я что-то решил, то иду к своей цели. Я очень опирался на близких: семью, друзей, старых и новых коллег, а также на людей, которых знаю. И на тех, которые также ведут трезвый образ жизни», — разоткровенничался актер.

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