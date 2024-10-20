«Учитывая душераздирающую потерю»: Зейн Малик сделал громкое заявление после гибели Лиама Пейна

Зейн Малик вышел на связь после смерти Лиама Пейна и сделал неожиданное заявление.

Бывший солист группы One Direction заявил, что новость о смерти коллеги повергла его в шок. Он, как и другие участники группы, тяжело переживает трагедию, которая случилась с Пейном.

Несмотря на все слухи о том, что между Зейном и Лиамом существуют напряженные отношения, Малик все же назвал артиста своим братом в публикации, которую он разместил в блоге. Также певец поблагодарил Пейна за то, что всегда был рядом и оказывал поддержку даже в самые трудные времена.

Из-за смерти друга Зейн заявил о переносе сольного тура. Об этом уже оповестил поклонников в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Учитывая душераздирающую потерю, которую я пережил на этой неделе, я решил отложить американскую часть тура Stairway to the Sky. Даты переносятся на январь, и я опубликую их, как только все будет определено в ближайшие несколько дней. Ваши билеты останутся действительными на новые даты. Люблю вас всех и благодарю за понимание», — сообщил артист.

Напомним, что о гибели Лиама стало известно 16 октября. Он спрыгнул с балкона своего номера в отеле в Буэнос-Айресе. Однако официальной версии о случившемся еще не было озвучено, лишь несколько предположений.

Ранее мы писали о том, что появились новые подробности в деле Лиама Пейна.

Также сообщалось, что бывшая девушка Лиама Пейна вспомнила пророческие высказывания певца.