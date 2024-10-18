«Смерть при сомнительных обстоятельствах»: новые подробности в деле Лиама Пейна

Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн упал с балкона отеля в Буэнос-Айресе, находясь в бессознательном состоянии. К такому выводу пришли криминалисты после проведенной экспертизы.

Как сообщили в прокуратуре аргентины изданию TN, в настоящее время дело расследуется как «смерть при сомнительных обстоятельствах».

При этом эксперты практически единогласны в выводах, что 31-летний певец находился под воздействием психоактивных веществ.

Пейн перед падением не пытался от кого-то защититься, никакого нападения на него не было. Об этом свидетельствуют положение тела певца и полученные им травмы.

Напомним, экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе 16 октября. Скорая помощь приехала к отелю через семь минут после вызова, но врачи не смогли спасти артиста.

Ранее британская певица Рита Ора поделилась совместными фотографиями с Лиамом Пейном. В личном блоге знаменитость рассказала, что сильно переживает после гибели музыканта.