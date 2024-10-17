«Всегда играл со смертью»: бывшая девушка Лиама Пейна вспомнила пророческие высказывания певца

Бывшая девушка Лиама Пейна рассказала о пророческих сообщениях певца. Об этом сообщает Леди Mail.

Майя Генри, с которой с 2018 по 2022 год встречался экс-солист группы One Direction Лиам Пейн, за несколько дней до гибели музыканта вспомнила сообщения, которые он ей отправлял после расставания.

«Он всегда писал мне с тех пор, как мы расстались, говоря: „Мне плохо“. Он всегда играл со смертью и говорил: „Я скоро умру. Мне очень-очень плохо“», — рассказала она.

Генри считала такие сообщения манипуляцией и не отвечала на них. В какой-то момент Пейн начинал писать ее матери.

«Он писал моей маме: „У меня все плохо, пусть Майя свяжется со мной“, потому что я не отвечала. Это был замкнутый круг», — вспомнила она.

Напомним, Лиам Пейн погиб на 32-м году жизни после падения с 3 этажа отеля в Буэнос-Айресе. Подробнее читайте в нашем материале.