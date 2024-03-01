Участница Spice Girls отказалась есть после новостей об измене мужа

Солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл впала в тяжелую депрессию из-за информации о том, что ее муж — руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер — якобы изменял ей и приставал к своей подчиненной. Об этом пишет Daily Mail.

«Джери опустошена, ей трудно есть и спать. <…> Родные Джери и ее коллеги по группе Spice Girls очень беспокоятся о ее состоянии», - поделился с изданием один из друзей пары.

Инсайдер отметил, что Хорнер всячески пытается воодушевить супругу, убедить, что следует сохранять позитивный настрой, однако она ушла в себя. Он также подчеркнул, что Джери перестал с кем-либо разговаривать.

Стоит отметить, что Кристиан Хорнер в свою очередь отрицает все обвинения в домогательствах.

Ранее стало известно, что певица Адель отменила концерты из-за проблем со здоровьем.

Также сообщалось, что певица Мадонна плюнула в поклонников и вылила на них пиво.