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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 февраля 2024, 19:47
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Певица Мадонна плюнула в фанатов и вылила на них пиво

Певица Мадонна плюнула в фанатов и вылила на них пиво

© Tarakanov Vadim/East News

Певица Мадонна на одном из последних концертов, который проходил в рамках турне The Celebration World Tour, плюнула в фанатов пивом, а затем вылила на них напиток. Артистка никак не комментировала свой поступок.

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

Как пишет издание, Мадонна в середине выступления взяла пиво и плюнула им в поклонников со сцены, после чего вылила всю бутылку. Действия артистки попали на видео. Певица была в адекватном состоянии и отдавала себе отчет в том, что делает.

Пользователи в Сети по-разному отреагировали на поступок Мадонны: одни посчитали это неуважением, другие заявили, что были бы рады и не мылись до конца жизни, если бы исполнительница плюнула в них.

Певица продолжила рекламировать турне в соцсетях, не комментируя случившееся. Ближайшее выступление состоится 27 февраля, концерт пройдет в Сан-Франциско.

Ранее на выступлении в Сиэтле танцор уронил певицу. Она упала, но продолжила петь.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Мадонна
певица
концерт
пиво