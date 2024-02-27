Певица Мадонна плюнула в фанатов и вылила на них пиво

Певица Мадонна на одном из последних концертов, который проходил в рамках турне The Celebration World Tour, плюнула в фанатов пивом, а затем вылила на них напиток. Артистка никак не комментировала свой поступок.

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

Как пишет издание, Мадонна в середине выступления взяла пиво и плюнула им в поклонников со сцены, после чего вылила всю бутылку. Действия артистки попали на видео. Певица была в адекватном состоянии и отдавала себе отчет в том, что делает.

Пользователи в Сети по-разному отреагировали на поступок Мадонны: одни посчитали это неуважением, другие заявили, что были бы рады и не мылись до конца жизни, если бы исполнительница плюнула в них.

Певица продолжила рекламировать турне в соцсетях, не комментируя случившееся. Ближайшее выступление состоится 27 февраля, концерт пройдет в Сан-Франциско.

Ранее на выступлении в Сиэтле танцор уронил певицу. Она упала, но продолжила петь.