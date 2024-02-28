Концерты отменены: почему певица Адель объявила об уходе со сцены

Британская певица Адель отменила 10 концертов в США, которые должны были состояться в марте. Причиной стала болезнь артистки.

35-летняя звезда рассказала об отмене концертов на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она пояснила, что не смогла полностью восстановиться после болезни, а это негативно повлияло на ее голосовые связки. Врачи предписали артистке отдых.

«У меня не было возможности полностью выздороветь до возобновления выступлений, и теперь я снова заболела. К сожалению, это сказалось на моем голосе. Поэтому по указанию врачей мне ничего не остается, как хорошо отдохнуть», — объяснила певица.

Адель — автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. Песня «Skyfall» в её исполнении получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».

На одном из своих концертов в сентябре певица проговорилась, что у нее есть муж. Она не раскрывает имя своего избранника, но несколько лет звезда встречалась с баскетбольным агентом Ричем Полом.

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