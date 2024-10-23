У звезды сериала «Постучись в мою дверь» новый роман: с кем встречается актер

Актер Керем Бюрсин подтвердил роман с наследницей влиятельной семьи в Турции. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» подтвердил роман с Мелисой Тапан — наследницей влиятельной турецкой семьи. Ее дедушка Сакып Сабанджи обладает связями в стране. Известно, что Тапан пробует свои силы в модельной индустрии.

«Я безмерно счастлив. Я ощущаю, как мое сердце стало биться чаще, а жизнь обрела новые краски. Пока все идет очень и очень хорошо», — высказался актер.

Примечательно, что новая возлюбленная Керема — двоюродная сестра парня Хандэ Эрчел, с которой у него был роман.

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